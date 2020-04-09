Перепутала океаны: учительница Всеукраинской онлайн-школы оконфузилась во время урока (видео)

Учитель сказала, что берега Австралии омывает Атлантический океан, но это не так.

Учительница географии Всеукраинской онлайн-школы допустила серьезную ошибку во время урока в 10 классе, перепутав названия океанов.

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Преподаватель сказала, что “территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане”.

Но, как известно, Атлантический океан не омывает территорию Австралии. А западное и южное побережье Австралии омывают Тиморское и Арафурское моря Индийского океана.

Ранее УНИАН сообщал, что учительницу математики, которая вела урок пятиклассникам в рамках проекта «Всеукраинская школа онлайн», поймали на нелепой ошибке в простой операции вычитания. Согласно фрагменту видеоурока, который выложили в сети, преподаватель допустила ошибку в операции «30,2 - 2,2», и вместо очевидного ответа «28» написала на доске «18».