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Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 апреля

09:01, 09 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Весь мир нынче переживает эпидемию COVID-19. С целью противодействия распространению коронавируса в Украине и других странах введены строгие карантинные меры.

Коронавирус в мире: статистика

Всего в мире насчитывается 1,52 миллиона инфицированных. Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США, Испания, Италия, Франция, Германия, Иран и Великобритания.

Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 88,5 тысячи людей. Больше всего смертей зафиксировано в Италии, Испании, США и Франции.

В то же время выздоровели более 337,7 тысячи человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине

В Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости COVID-19 в Украине.

С начала пандемии 45 пациентов выздоровели, 57 случаев – смертельные.

Пасха во время карантина

На Пасху в храмах будут проводиться богослужения, однако с участием не более десяти человек. К такому формату празднования пришли в МВД совместно с религиозными конфессиями.

Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 9 апреля 2020

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