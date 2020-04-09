Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 9 апреля
Весь мир нынче переживает эпидемию COVID-19. С целью противодействия распространению коронавируса в Украине и других странах введены строгие карантинные меры.
Коронавирус в мире: статистика
Всего в мире насчитывается 1,52 миллиона инфицированных. Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США, Испания, Италия, Франция, Германия, Иран и Великобритания.
Общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет более 88,5 тысячи людей. Больше всего смертей зафиксировано в Италии, Испании, США и Франции.
В то же время выздоровели более 337,7 тысячи человек.
Ситуация с коронавирусом в Украине
В Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболели 1 892 человека. За сутки были зафиксированы 224 новых случая. Это является новым антирекордом по заболеваемости COVID-19 в Украине.
С начала пандемии 45 пациентов выздоровели, 57 случаев – смертельные.
Пасха во время карантина
На Пасху в храмах будут проводиться богослужения, однако с участием не более десяти человек. К такому формату празднования пришли в МВД совместно с религиозными конфессиями.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 9 апреля 2020
- Ученые успешно провели первые тестирования вакцины от СOVID-19 на животных
- У сына президента Сербии обнаружили COVID-19: его госпитализировали
- Трамп уверен в завершении борьбы с коронавирусом "в недалеком будущем"
- В Германии резко возросло количество инфицированных COVID-19
- В Польше за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей
- Евросоюз выделит Украине более 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом
- Президенту Зеленскому делали тест на коронавирус
- На Львовщине от коронавируса умер третий человек
- В Черновицкой области умерли больная COVID-19 женщина и мужчина с подозрением на коронавирус
- Количество украинцев, которые лечатся за рубежом, возросло до 175 человек
- В Одесской области подтверждены 11 новых случаев коронавируса
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа и простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса:какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире