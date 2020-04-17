Уроки онлайн для 11-го класса на 17 апреля: прямая трансляция
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся одиннадцатого класса.
Расписание уроков на пятницу, 17 апреля:
- Украинский язык
- Физика
- Физкультура
- Химия
- Алгебра
- Физкультура
Украинский литература
- Украинская литература. Жизнь и творчество Ивана Драча. 2 неделя, чт 11 класс
Физика
- Физика. Фотоэффект. 2 неделя, чт 11 класс
Физкультура
- Физкультура 1 часть за 16.04.2020
Английский язык
- Английский язык. Искусство. Лексика. Живопись. Жанры. Грамматика. Повторение временных форм глагола. 2 неделя, чт 11 класс
Всемирная история
- Всемирная история. Период "разрядки" в международной политике. Хельсинкская конференция 1975 г. 2 неделя, чт 11 класс
Физкультура
- Физкультура 2 часть за 16.04.2020
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 16 апреля.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия,
- биология.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете