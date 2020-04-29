Уроки онлайн для девятого класса на 29 апреля: прямая трансляция

Трансляция уроков в рамках Всеукраинской школы онлайн - занятий на время карантина.

Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся девятого класса.

Школа онлайн: расписание уроков - 9 класс

Понедельник

Украинский язык

Алгебра

Физкультура

Английский язык

История Украины

Физкультура

География

Вторник

Украинская литература

Геометрия

Физкультура

Физика

История Украины

Физкультура

Биология

Среда

Английский язык

Алгебра

Физкультура

География

Химия

Физкультура

Четверг

Украинский язык

Геометрия

Физкультура

Физика

Всемирная история

Физкультура

Пятница

Биология

Украинская литература

Физкультура

Химия

Английский язык

Физкультура

Уроки онлайн 9 класс - 29 апреля

Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 29 апреля.

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

Украинский язык, Украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете