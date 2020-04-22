Уроки онлайн для девятого класса на 22 апреля: прямая трансляция
03:19, 22 апреля 2020Общество
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Трансляция уроков в рамках Всеукраинской школы онлайн - занятий на время карантина.
Расписание уроков для 9 класса / dniprograd.org/
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся девятого класса.
Школа онлайн: расписание уроков - 9 класс
Понедельник
- Украинский язык
- Алгебра
- Физкультура
- Английский язык
- История Украины
- Физкультура
- География
Вторник
- Украинская литература
- Геометрия
- Физкультура
- Физика
- История Украины
- Физкультура
- Биология
Среда
- Английский язык
- Алгебра
- Физкультура
- География
- Химия
- Физкультура
Четверг
- Украинский язык
- Геометрия
- Физкультура
- Физика
- Всемирная история
- Физкультура
Пятница
- Биология
- Украинская литература
- Физкультура
- Химия
- Английский язык
- Физкультура
МОН
Уроки онлайн 9 класс - 22 апреля
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 22 апреля.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия,
- биология.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете
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