Уроки онлайн для девятого класса на 15 апреля: прямая трансляция
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся девятого класса.
Расписание уроков на среду, 15 апреля:
- Английский язык
- Алгебра
- Физкультура
- География
- Химия
- Физкультура
Украинская литература
- Украинская литература. Вечная тема матери и сына в произведениях Т. Шевченко "Катерина", "Наймичка", "У нашім раї на землі...". 2 неделя, вт 9 класс
Геометрия
- Геометрия. Задачи на арифметические действия с векторами. 2 неделя, вт 9 класc
Физкультура
- Физкультура 1 часть за 14.04.2020
Физика
- Физика. Движение тела под действием силы тяжести: движение тела, брошенного горизонтально. 2 неделя, вт 9 класc
История Украины
- История Украины. Общественно-политическая жизнь Поднепровской Украины. 2 неделя, вт 9 класс
Физкультура
- Физкультура 2 часть за 14.04.2020
Биология
- Биология. Механизмы видообразования. 2 неделя, вт 9 класс
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 13 апреля.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия,
- биология.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете