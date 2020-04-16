Уроки онлайн для восьмого класса на 16 апреля: прямая трансляция
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся восьмого класса.
Расписание уроков на четверг, 16 апреля:
- Украинский язык
- Геометрия
- Физкультура
- Всемирная история
- Физика
- Физкультура
Английский язык
- Английский язык. Blogging. 2 неделя, ср 8 класс
Алгебра
- Алгебра. Простейшие задачи, сводящиеся к решению квадратных уравнений. 2 неделя, ср 8 класc
Физкультура
- Физкультура 1 часть за 15.04.2020
Химия
- Химия. Свойства и добыча щелочей и нерастворимых оснований. 2 неделя, ср 8 класс
География
- География. Черное и Азовское моря. 2 неделя, ср 8 класс
Физкультура
- Физкультура 2 часть за 15.04.2020
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 15 апреля.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия,
- биология.
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете