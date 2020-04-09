Уроки онлайн для седьмого класса на 9 апреля: прямая трансляция

Трансляция уроков в рамках Всеукраинской школы онлайн - занятий на время карантина.

Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся седьмого класса.

Расписание уроков на четверг, 9 апреля:

Украинский язык;

Всемирная история;

Зарядка;

Физика;

Биология;

Зарядка.

Украинский язык

Всемирная история

Зарядка

Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 9 апреля.

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

Украинский язык, Украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия, биология.

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете