Уроки онлайн для шестого класса на 6 мая: прямая трансляция
00:55, 06 мая 2020Общество
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Трансляция уроков в рамках Всеукраинской школы онлайн - занятий на время карантина.
Уроки для шестого класса - видео / Фото: УНИАН
Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся шестого класса.
Школа онлайн: расписание уроков - 6 класс
Понедельник
- Английский язык
- Математика
- Физкультура
- Биология
Вторник
- Украинский язык
- Математика
- Физкультура
- География
Среда
- Английский язык
- Математика
- Физкультура
- История
Четверг
- Украинский язык
- Математика
- Физкультура
- Биология
Пятница
- Украинский язык
- История
- Физкультура
- Английский язык
- География
МОН
Уроки онлайн 6 класс - 4 мая
Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 6 мая.
Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн
С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.
Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:
Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн
Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете
- Украинский язык
- История
- Физкультура
- Английский язык
- География
- Украинский язык,
- Украинская литература,
- история Украины,
- всемирная история,
- английский язык,
- физика,
- алгебра,
- геометрия,
- география,
- химия,
- биология.
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