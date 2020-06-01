Уроки онлайн для шестого класса на 1 июня: прямая трансляция

Трансляция уроков в рамках Всеукраинской школы онлайн - занятий на время карантина.

Прямая трансляция уроков в рамках инициативы "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся шестого класса.

Школа онлайн: расписание уроков - 6 класс

Понедельник

Английский язык

Математика

Физкультура

Биология

Вторник

Украинский язык

Математика

Физкультура

География

Среда

Английский язык

Математика

Физкультура

История

Четверг

Украинский язык

Математика

Физкультура

Биология

Пятница

Украинский язык

История

Физкультура

Английский язык

География

Уроки онлайн 6 класс - 1 июня

Онлайн-трансляция видеоуроков будет доступна на этой странице с 10:00 1 июня.

Прямая трансляция Всеукраинской школы онлайн 2020 - как проходят уроки онлайн

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию транслируются на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки. Кроме того, записи уроков онлайн доступны на сайте УНИАН.

Уроки онлайн транслируются по следующим предметам:

Расписание уроков Всеукраинской школы онлайн

Уроки проходят с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они начинаются в 10:00. Для каждого класса занятия транслирует отдельный телеканал или медиаресурс, который показывает уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете

Украинский язык

История

Физкультура

Английский язык

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