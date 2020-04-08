В Минобразования разъяснили, как проводить аттестацию выпускников ПТУ во время карантина

Проверить знания выпускников могут в дистанционной форме.

Государственная квалификационная аттестация выпускников заведений профессионально-технического образования (ПТУ), если она припадает на период карантина, должна проходить в дистанционной форме.

Соответствующее разъяснение дали в Министерстве образования, передает пресс-служба ведомства.

Проведение аттестации соответствующим образом должно организовать само заведение.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда большая часть учащихся профтехзаведений ждет окончания карантина, чтобы пройти квалификационную аттестацию и получить диплом. Чтобы они не теряли время, мы просим заведения провести аттестации дистанционно и таким образом проверить знания и умения выпускников", - пояснил заместитель главы МОН Петр Коржевский.

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Кроме того, в разъяснении идет речь о том, как аттестовать выпускников, для которых производственная практика полностью или частично пришлась на период карантина, а перенести ее в дистанционный формат не можно ввиду особенности профессии.

"МОН предлагает учитывать оценки таких учеников по производственному обучению, которое они отработали в учреждении с мастерами. Речь идет об оценке только тех тем, производственная практика для которых была запланирована на время карантина. Это позволит допустить таких выпускников в дистанционной государственной квалификационной аттестации", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минобразования рассказали, как изменится ВНО из-за карантина.