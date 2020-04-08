Рост негативных эмоций на карантине больше фиксируется среди молодежи – социологи

Уровень тревожности является относительно высоким среди всех возрастных групп, кроме старшей.

Уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывают беспокойства.

Об этом говорится в переданных агентству УНИАН результатах исследования социологической группы "Рейтинг" относительно психоэмоционального состояния украинский на карантине.

Так, социологи зафиксировали наличие у респондентов признаков депрессии, тревожности, паники, усталости и расстройств сна.

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«При сравнении результатов опросов двух волн (I волна - 27-28 марта, II волна - 3-4 апреля), заметен незначительный рост тревожности, усталости и бессонницы. Уровни депрессии и паники остались на том же уровне», - констатируют они.

В целом, по данным опроса, уровень негативных эмоциональных состояний украинцев во время карантина и их динамика пока не вызывают беспокойства.

«Не обнаружен существенный рост, расстройства с клинической картиной (паника, депрессия) остались на начальном уровне», - отмечают социологи.

При этом они заявляют, что уровень тревожности является относительно высоким среди всех возрастных групп, кроме самой старшей.

«В старшем возрасте (50+) меньше депрессивных настроений. Зато среди представителей старшей и самой старшей возрастных групп чаще наблюдаются расстройства сна», - отмечают авторы исследования.

Рост негативных эмоциональных состояний зафиксирован у представителей возрастных категорий 18-29 и 30-39 лет.

«Таким образом, у самых молодых в актуальной ситуации появляются признаки депрессии. Среди других - изменения несущественные, среди самой старшей вообще фиксируется снижение уровня паники», - констатируют социологи.

Возрастные различия в психоэмоциональных состояниях, отмечают они, вероятно, связаны с изменением стилей жизни.

Так, молодежь больше проявляет депрессивных состояний из-за резкого изменения образа жизни, принудительного сужения социального круга, снижения активности, количества впечатлений и событий.

«В то время как в возрасте 50+ стиль жизни становится с каждым годом все более карантинным (больше времени проводят дома, меньше социальный круг взаимодействия, выход на пенсию и др.), поэтому кроме расстройств сна, которые являются нормативными в этом возрасте, другие негативные состояния старшие переживают лучше и лучше адаптируются к ситуации (снижается паника)», - говорится в результатах исследования.

Также отмечается, что женщины демонстрируют более высокий уровень всех эмоциональных показателей, чем мужчины. Несмотря на это, в динамике за это время у женщин существенных сдвигов не зафиксировано. В то же время выросли показатели у представителей мужского пола, особенно, по тревоге и расстройствам сна.

Как свидетельствуют результаты опроса, респонденты преимущественно часто общаются со своими близкими и друзьями. Так, 27% постоянно проводят время или общаются с родственниками, 51% - делают это часто, 10% - иногда, 11% - редко, 1% - никогда. Относительно меньше со своими родственниками общаются мужчины и люди старшего возраста. 15% постоянно проводят время или общаются с друзьями/коллегами, 43% - делают это часто, 21% - иногда, 19% - редко, 2% - никогда. Чаще со своими друзьями/коллегами общаются мужчины и представители возрастной категории 40-49 лет.

За помощью к психологам обращаются очень мало респондентов: 91% не делают этого никогда, 5% - обращаются редко, 3% - иногда. Лишь около 2% опрошенных делают это часто или постоянно. Также подавляющее большинство не обращается за помощью к целителям или экстрасенсов.

54% опрошенных считают, что с людьми надо быть очень осторожными, а 30% - что большинству людей можно доверять, 16% - затруднились ответить.

«В вопросе общественного доверия наблюдается четкая возрастная и половая зависимость: чем моложе респонденты, тем больше они склонны не доверять окружающим. Мужчины осторожнее относятся к другим людям, чем женщины», - отмечают авторы опроса.

Также отмечается, что большинство населения считают себя скорее счастливыми, чем несчастными: очень счастливыми себя считают 19% населения (этот показатель уменьшился: в 2018 году - 36%), скорее счастливыми - 57%, не очень счастливыми - 16% и только 2% - абсолютно несчастными. Чем моложе возраст, тем счастливее себя чувствуют опрошенные. 70% считают, что счастье человека зависит, в первую очередь, от внутреннего состояния человека.

Результаты опроса свидетельствуют, что на негативные ощущения также значительно влияют межличностная коммуникация: чем меньше опрошенные проводят времени или общаются со своими близкими (друзья, семья) - тем больше у них выражены отрицательные психоэмоциональные состояния. Например, все показатели (тревоги, усталости, бессонницы, депрессии, паники) являются самыми высокими у тех, кто общается со своими родственниками редко.

Похожим также является соотношение общественного доверия и психоэмоциональных состояний: те, кто больше склонны доверять окружающим, - имеют заметно более низкие показатели негативных эмоций, чем те, кто относится к людям с осторожностью и недоверием.

«Таким образом, опрошенные в целом чувствуют себя достаточно счастливыми. Согласно результатам исследования, ощущению счастья помогают интернальный локус контроля (моя жизнь, настроение, эмоции и поведение, в первую очередь, зависят от меня - я несу ответственность за свои состояния), прочные межличностные связи и интенсивность общения (с родными, друзьями), взаимопомощь и базовое доверие к людям. Если с уровнем базового доверия так быстро не справиться, то все остальное - это то, благодаря чему можно оставаться эмоционально стабильным во время карантина и выдержать его без серьезных психологических последствий для личности», - подытожили авторы исследования.

*** Интернет-опрос методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Выборочная совокупность: I волна (27-28 марта 2020 года) - 1660 респондентов, II волна (3-4 апреля 2020 года) - 1700 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 4%.

Проект выполнен в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью Pollaris.