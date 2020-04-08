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В Луцке смягчили условия карантина: разрешено работать ряду объектов

16:39, 08 апреля 2020
Общество
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Луцкие депутаты разрешили открыть ряд объектов во время карантина / УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Соответствующее решение депутаты приняли на внеочередном заседании, которое провели на одном из стадионов Луцка.

В частности, во время карантина, связанного с коронавирусом, в городе будут работать социально значимые объекты, которые продают товары, и предоставляют услуги первой необходимости.

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"Депутаты разрешили работать магазинам бытовой химии, семян и садоводческих материалов, агрохимикатов; веломагазинам и веломастерским; магазинам и мастерским оптики; мастерским по изготовлению ключей и ремонту обуви", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине решили пока не смягчать карантинные меры.

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