На Херсонщине 17 приезжих из Крыма сбежали из обсервации

Люди самовольно покинули центр обсервации и поехали домой - на Западную Украину и в Днепропетровскую область.

На Херсонщине 17 людей, которые вернулись из оккупированного Крыма, сбежали из пункта обсервации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

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Как отмечается, через пункт въезда-выезда «Каланчак» с временно оккупированной территории АР Крым на Херсонщину прибыли 20 человек, их всех поместили в центр обсервации. После проведения медицинского обследования 17 человек, среди которых 2 детей, категорически отказались проходить обязательную обсервацию и самовольно покинули центр. Они объяснили, что вернутся к себе домой и уже там будут соблюдать самоизоляцию.

В отношении 15 нарушителей режима обсервации составили административные протоколы. Всем им грозит штраф от 17 тысяч гривень.

По данным полиции, большинство приезжих из Западной Украины и Днепропетровской области. Все они поехали к себе домой. Каланчацкие полицейские передали информацию о нарушителях в отделы полиции по месту жительства указанных граждан для последующего контроля выполнения ими условий самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство ужесточило карантинные мероприятия. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей до 14 лет; нахождения в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно покидать места обсервации.

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