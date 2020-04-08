Не баптисты: в облсовете уточнили, какая религиозная община стала причиной вспышки коронавируса на Днепропетровщине

Председатель Днепропетровского облсовета извинился за неточную информацию о названиях организаций.

К вспышке коронавирусной инфекции в городе Першотравенске на Днепропетровщине причастна христианская церковь «Новое поколение», а не баптистская община, как заявил 7 апреля в своем комментарии председатель Днепропетровского областного совета Святослав Олейник.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского облсовета со ссылкой на Олейника.

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«Приношу свои извинения за неточную информацию о названиях организаций. Прошу с пониманием отнестись, но обращаюсь ко всем руководителям религиозных организаций: в период карантина воздержаться от проведения массовых мероприятий, которые несут угрозу человеческому здоровью», - отметил Олейник.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине в городе Першотравенске 7 апреля обнаружили 15 новых случаев COVID-19, днем ранее – 6 случаев. Источником возникновения вспышки инфекции стали массовые религиозные собрания, в которых приняли участие более 500 человек из разных городов Украины и России.