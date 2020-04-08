В Украине решили пока не смягчать карантинные мероприятия

Не смягчать карантинные мероприятия призвали и во Всемирной организации здравоохранения.

В Украине пока не будут смягчать карантинные мероприятия, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, к такому согласию пришли участники традиционного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом.

«Сейчас нельзя говорить о смягчении карантинных мероприятий, особенно с учетом Пасхальных праздников, когда существует угроза скопления людей и немало украинцев возвращаются домой на празднование», - говорится в сообщении.

К тому же, не смягчать карантинные мероприятия призвали во Всемирной организации здравоохранения, говорится в сообщении.

«Карантин - это то, что нас спасает. Благодаря тому, что мы ввели его вовремя, распространение коронавируса происходит не так быстро. Мы видим, что многие украинцы ответственно относятся к карантину, хотя это нелегко. Мы же должны быть ответственными по отношению к людям и сделать все, чтобы облегчить их жизнь в это время», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9:00 8 апреля зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.