В Украине на свободу хотят выпустить почти 9 тысяч заключенных из-за эпидемии COVID-19
Министерство юстиции поддерживает идею освобождения осужденных, но не массового, а в ограниченном и обоснованном количествах.
Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.
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При этом он отметил, что речь только о тех, кто не представляет опасность для общества. Иначе такой шаг «не только не уменьшит количество больных, но и увеличит их, а также существенно ухудшит криминогенную ситуацию».
По словам Малюськи, сейчас разработан законопроект об амнистии около 9 тысяч осужденных. Минюст инициирует изменения в законодательство, позволяющие уменьшить количество новых людей, которых направляют в СИЗО или учреждения отбывания наказаний.
«Но мы не инициируем и не поддерживаем массовых мероприятий по освобождению десятков тысяч осужденных. Такие процессы должны происходить лишь постепенно, подготовлено и контролируемо без создания опасности для общества, – подчеркнул Малюська.
Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры.
Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.
Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.