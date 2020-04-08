Половина экспертов допускает введение чрезвычайного положения в Украине

По мнению экспертов, высока также вероятность неплатежеспособности Украины и объявления дефолта по внешним обязательствам, а также массовых митингов и протестов.

Более 50% экспертов считают вероятным введение в Украине чрезвычайного положения для борьбы с COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты соответствующего опроса на онлайн-конференции представил политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрей Сухарина

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По его словам, в течение ближайших трех месяцев половина опрошенных - 51% экспертов считают вероятным введение чрезвычайного положения для борьбы с эпидемией.

Согласно результатам опроса, высока также вероятность неплатежеспособности Украины и объявления дефолта по внешним обязательствам, а также массовых митингов и протестов - так считают 42% респондентов.

По мнению экспертов, в ближайшие три месяца скорее всего не произойдет формирование нового антикризисного правительства (так считает 35% опрошенных), маловероятно и фактическое признание так называемых "ДНР / ЛНР" и начало прямых переговоров с их представителями (33%), а также отставка президента Украины (23%).

*** Опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива с 26 марта по 1 апреля. Всего опрошено 58 экспертов.