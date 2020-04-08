Пасха на карантине: Зеленский и Епифаний обсудили формат праздничных богослужений

Зеленский отметил важность объединения усилий государства и религиозных сообществ, направленных на противостояние распространению коронавируса.

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Стороны, в частности, обменялись мнениями относительно необходимости обеспечить в пасхальное время как соблюдение карантинных ограничений, так и свершение праздничных богослужений.

«Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы оставаясь дома, наши верующие могли приобщиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства современности величественный праздник пришел к нам», – подчеркнул Митрополит Епифаний.

Владимир Зеленский отметил важность объединения усилий государства и религиозных сообществ, направленных на противостояние распространению опасной болезни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство сделает все, чтобы у каждого украинца была возможность отпраздновать Пасху дома.

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