В Минобразования рассказали, как изменится ВНО из-за карантина

Пробное ВНО пройдет в зависимости от окончания сроков карантина, отметила министр.

Если карантин продлят до лета, министерство образования и науки будет согласовывать свои действия относительно проведения внешнего независимого оценивания вместе с министерством здравоохранения.

Об этом в интервью Лига.нет сообщила глава МОН Ирина Андрейцив.

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«Для нас важно обеспечить безопасные условия проведения ВНО. В ближайшее время проведем такую консультационную встречу, чтобы понять, какими элементами следует обеспечить проведение тестирования», – сказала она.

Сейчас МОН готовится к стандартному сценарию проведения ВНО.

«Но не исключаем возможность изменений, связанных с требованиями по безопасности тестирования. Здесь требуется сотрудничество между МОН и Минздравом», – добавила Андрейцив.

Министр отметила, что пробное ВНО пройдет в зависимости от окончания сроков карантина: «Мы рассматривали начало мая, начало июня или начало августа», – уточнила она.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры.

Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.