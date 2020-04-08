В Одессе УПЦ МП проведет богослужения на Пасху, но в "закрытом режиме"

3 апреля правительство ужесточило карантинные мероприятия.

УПЦ Московского патриархата не планирует отменять богослужения с участием прихожан на пасхальные праздники в Одессе, несмотря на установленный карантин из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщил одесский архиепископ Виктор.

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Он заявил, что церковь разработала схему освящения пасхальных корзин, а священники будут ходить по жилым массивам.

При этом в УПЦ МП отметили, что богослужения пройдут в «закрытом режиме», а трансляцию пасхальной мессы будут показывать прихожанам на улице.

Архиепископ Виктор объяснил, что они действуют в соответствии с Конституцией Украины и не могут отказать в исполнении духовных потребностей прихожанам.

«Если человек решает прийти и помолиться, то он может зайти в храм, но после окончания службы», – отметил архиепископ.

Отмечается, что всех прихожан на Пасху «волонтеры расставят на максимально возможном расстоянии друг от друга, раздадут им маски».

«Мы будем просить, чтобы улицы рядом с храмом перекрывали», – заявил архиепископ.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры.

Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.