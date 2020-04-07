"Мы все хотим нормального лета": Зеленский призвал украинцев воспринимать карантин как "челлендж"

Президент попросил украинцев беречь своих родных и не подвергать их опасности.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воспринимать карантин как челлендж (вызов) и использовать его с максимальной пользой.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

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«Дорогие украинцы! Я знаю, как вы устали и как вам непросто постоянно сидеть дома. Да, мы все как будто стали героями фильма «День сурка». Одни и те же люди вокруг. Один и тот же распорядок дня. Ежедневно - одинаковые разговоры, одинаковые новости и телепередачи. С утра и до ночи», - заявил он.

Зеленский отметил, что понимает граждан, поскольку сам находится в такой же ситуации. «Сегодня здание на Банковой фактически стало нашим домом, потому что мы работаем почти круглосуточно. И единственное изменение картинки для меня - это пустые улицы рано утром и пустые улицы поздно ночью. Одинаковые. Семь дней в неделю. Поэтому я прекрасно понимаю, как сложно вам постоянно быть в четырех стенах с одними и теми же людьми. Это трудно. У вас случаются иногда ссоры и бытовые конфликты. Но вспомните, что рядом с вами - ваши родные», - подчеркнул он.

«Да, иногда хочется убежать, выйти на улицу. Особенно когда такая хорошая погода. Но подумайте о том, что на улице можно подхватить вирус и принести его домой, в семью. Ваши близкие могут заболеть. И не дай бог, и я никому этого не желаю, но они могут даже умереть», - предостерегает глава государства.

Президент призвал украинцев беречь своих родных и не подвергать их опасности и максимально использовать карантин с пользой.

«Дорогие украинцы! Давайте воспринимать все это как челлендж. Мы все очень хотим иметь нормальное, человеческое лето. Не лето самоизоляции, а привычное. С морем, путешествиями, мороженым и загаром. Давайте сделаем себе нормальное лето. Немного побудем дома, не допустим распространения вируса и затем обязательно отметим нашу победу над недугом», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 пациентов выздоровели.