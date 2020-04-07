В Житомире на время карантина запретили убирать на могилах

В Житомире к Пасхальным праздникам куличи будут освящать на производстве, чтобы исключить скопление людей в храмах.

С 8 апреля в Житомире на время карантина запрещено убирать могилы на кладбищах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял сегодня исполком Житомирского городского совета.

Для этого исполком внес изменения в свое предыдущее решение от 2 апреля, которым были установлены ограничительные меры на период Пасхальных праздников и поминальных дней. Тогда была разрешена на период карантина уборка могил на кладбищах, однако уборщиков могло быть не более трех. Сегодня на внеочередном заседании исполкома эту норму отменили.

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Отмечается, что ограничения будут действовать до конца общегосударственного карантина.

В горсовете напомнили, что в Житомире к Пасхальным праздникам куличи будут освящать на производстве, чтобы исключить скопление людей в храмах.

Заметим, что сегодня, в праздник Благовещения, в Житомире священники одного из храмов УПЦ МП не придерживались правил карантина и причащали верующих.