Зеленский: большинство больных COVID-19 в Украине – люди до 60 лет

Президент отметил, что пожилые люди придерживаются самоизоляции, и среди них относительно немного инфицированных коронавирусом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что 78% больных COVID-19 в Украине - это люди в возрасте до 60 лет.

Об этом он сообщил в своем видеообращении, размещенном на странице Офиса президента в Facebook.

«Знаете, сегодня, согласно статистике, среди заболевших коронавирусом в Украине, 78% - это люди до 60 лет. Именно потому, что наши старики придерживаются самоизоляции, среди них относительно немного заболевших», - пояснил Зеленский.

По словам президента, в борьбе с коронавирусом есть одна очень опасная вещь: думать, что это тебя не коснется. «Тот, кто считает, что ему не 70, а значит он в безопасности, что у него какой-то особый иммунитет, а потому можно не носить маску, не мыть руки с мылом, не соблюдать дистанцию и вообще можно не сидеть дома - тот сильно ошибается и рискует. Поэтому, пожалуйста, действуйте по очень простой формуле: будете дома - будете здоровы», - подчеркнул он.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля правительство усилило карантинные меры. Согласно соответствующему постановлению, с 6 апреля до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

В Украине по состоянию на 9:00 7 апреля зафиксировано 1 тыс. 462 случая коронавирусной болезни. 45 человек умерли от COVID-19, 28 - выздоровели.