В Одесской области селяне пытались выгнать мужчину, приехавшего из-за рубежа на самоизоляцию
В Балтском районе Одесской области местные жители пытались выгнать из села мужчину, прибывшего из-за рубежа на самоизоляцию.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в селе Ракулово, куда 27-летний мужчина вернулся из Чехии.
Согласно мерам, предусмотренным карантином, мужчина самоизолировался в частном доме, который принадлежит его бабушке.
«Он поселился на обязательную самоизоляцию в пустом доме. Об этом узнали местные жители, собрались возле дома и устроили скандал, требуя, чтобы мужчина уехал из села», - рассказали в главке.
На место происшествия были вызваны полицейские. Они проверили законность пребывания человека по указанному адресу и соблюдения им условий самоизоляции.
Установлено, что гражданин четко выполняет все рекомендации по карантину – по приезду был осмотрен врачами, живет один, не оставляет места проживания, не контактирует с окружающими.
Как отмечается, с жителями села правоохранители провели разъяснительную работу. Им объяснили законность и правильность действий приезжего.
По словам родственников указанного мужчины, около 30 местных жителей собрались возле его дома. Громко кричали и угрожали физической расправой, если мужчина не уедет. Свое требование они аргументировали тем, что тот якобы может их заразить.
В полиции утверждают, что конфликт исчерпан.