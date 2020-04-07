В Одесской области селяне пытались выгнать мужчину, приехавшего из-за рубежа на самоизоляцию

Местные жители собрались возле дома мужчины и устроили скандал, требуя, чтобы он уехал из села.

В Балтском районе Одесской области местные жители пытались выгнать из села мужчину, прибывшего из-за рубежа на самоизоляцию.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в селе Ракулово, куда 27-летний мужчина вернулся из Чехии.

Согласно мерам, предусмотренным карантином, мужчина самоизолировался в частном доме, который принадлежит его бабушке.

«Он поселился на обязательную самоизоляцию в пустом доме. Об этом узнали местные жители, собрались возле дома и устроили скандал, требуя, чтобы мужчина уехал из села», - рассказали в главке.

На место происшествия были вызваны полицейские. Они проверили законность пребывания человека по указанному адресу и соблюдения им условий самоизоляции.

Установлено, что гражданин четко выполняет все рекомендации по карантину – по приезду был осмотрен врачами, живет один, не оставляет места проживания, не контактирует с окружающими.

Как отмечается, с жителями села правоохранители провели разъяснительную работу. Им объяснили законность и правильность действий приезжего.

По словам родственников указанного мужчины, около 30 местных жителей собрались возле его дома. Громко кричали и угрожали физической расправой, если мужчина не уедет. Свое требование они аргументировали тем, что тот якобы может их заразить.

В полиции утверждают, что конфликт исчерпан.