После контактов с больными коронавирусом изолировали более 60 пограничников

С середины февраля под наблюдением медиков находились около 300 пограничников.

В изоляции и под наблюдением медиков находятся более 60 пограничников, контактировавших с больными COVID-19.

Как говорится на сайте Государственной пограничной службы, все пограничники, которые задействуются в контрольных процедурах, обеспечены средствами индивидуальной защиты, а руководство службы постоянно контролирует имеющееся в органах охраны границы количество средств защиты и их своевременное пополнение.

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"Медицинский персонал ведомства постоянно отслеживает состояние здоровья каждого военнослужащего, а также обеспечивается немедленная изоляция личного состава, который приобщался к температурному скринингу и проверке документов лиц, у которых при пересечении границы диагностировали заболевание. При этом для оперативного реагирования на угрозы и не допуска распространения заболевания среди пограничников, Госпогранслужба постоянно поддерживает связь с Минздравом и центрами общественного здоровья на предмет обмена информацией о лицах, у которых подтвердилось заболевание", - говорится в сообщении.

По данным ГПСУ, с середины февраля под наблюдением медиков находились около 300 пограничников, по состоянию на 7 апреля из-за контакта с больными коронавирусом в изоляции и под наблюдением медиков находятся более 60 военнослужащих Госпогранслужбы.

"Ведомственные учреждения здравоохранения при условии поступления готовы принимать больных коронавирусом с легким и средним течением заболеваний, а Главный военно-медицинский клинический центр - с более тяжелым течением", - отметили в ГПСУ.