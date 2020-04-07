Усиленное патрулирование: как охраняют Киев во время карантина (фоторепортаж)

На улицах заметно увеличилось количество правоохранителей.

Правоохранители усиленно охраняют правопорядок в Киеве во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

На улицах столицы стало заметно больше сотрудников полиции, Национальной гвардии и Муниципальной стражи. Они патрулируют общественные места, контролируя при этом соблюдение киевлянами ограничительных норм. Значительное количество полиции можно увидеть в парках, скверах и зеленых зонах.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, который позже был продлен до 24 апреля.

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С 6 апреля правительство усилило карантинные мероприятия. В частности, до 24 апреля запрещено: пребывание в общественных местах без респиратора или защитной маски; перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет; пребывания в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения взрослых.

Также запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости; спортивных и детских площадок; проведение всех массовых мероприятий; пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации.

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