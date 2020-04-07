"Исключений для бодибилдеров и моржей нет": Кличко о карантинных запретах

Даже профессиональные спортсмены прекратили тренировки, заявляет мэр Киева.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявляет, что запрет тренироваться на спортивных площадках касается всех, в том числе бодибилдеров и "моржей".

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга.

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"Мне тоже не хватает сегодня занятий активным спортом. Я был профессиональным спортсменом. Я занимаюсь дома. Скажу одно: если спортсмены думают, что они защищены от вируса, это не так. Те, кто боится потерять свою суперформу, должны понять, что, пренебрегая правилами, могут потерять здоровье или даже жизнь. И ограничения, введенные правительством, касаются всех. Исключений для бодибилдеров, "моржей" и других суперактивных нет. даже профессиональные спортсмены прекратили сейчас свои тренировки, даже Олимпийские игры в Токио перенесли в связи с ситуацией с коронавирусом в мире", - подчеркнул Кличко.