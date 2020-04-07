Пасха в условиях карантина: Зеленский рассматривает возможность проведения богослужений онлайн

Президент обсудил с представителями Кабмина проведение церковных обрядов в безопасном для украинцев формате.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн с целью предотвращения распространения коронавируса.

Читайте такжеНа Полтавщине священники проводят стримы богослужений и собирают донатыОб этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, на совещании руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил необходимость безопасного проведения Пасхальных праздников. «Уже сегодня большой праздник - Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церковь. Мы должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и людей вокруг. Надо работать над тем, чтобы Пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно», - отметил Ермак.

Также Зеленский настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также о способах защиты от него.

«Каждый день по различным каналам - и по телевидению, и в соцсетях - вы должны без устали давать рекомендации относительно превентивных мер, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: пожилых, с хроническими болезнями и других», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.