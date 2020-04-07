"Говорите, карантин?": в Житомире засняли столпотворение возле рынка (видео)

С 6 апреля в Украине нельзя находиться в общественных местах группой более двух человек.

Несмотря на усиление карантинных ограничений, в Житомире возле рынка утром 7 апреля собралась толпа покупателей.

Читайте такжеКарантин в Украине: без работы остались более 160 тысяч работников ресторанного бизнесаСоответствующее видео опубликовала в Facebook преподавательница Житомирской политехники Ирина Коцюба.

«Говорите, карантин? С 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мам или компании по три человека штрафовать или одного пловца. А вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?» – написала житомирянка.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция составила уже 4 тысячи протоколов за нарушения карантинных ограничений.