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"Говорите, карантин?": в Житомире засняли столпотворение возле рынка (видео)

13:39, 07 апреля 2020
Общество
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Толпа на рынке в Житомире / скриншот

Читайте такжеКарантин в Украине: без работы остались более 160 тысяч работников ресторанного бизнесаСоответствующее видео опубликовала в Facebook преподавательница Житомирской политехники Ирина Коцюба.

«Говорите, карантин? С 6 апреля жесткие условия пребывания в городе? А вот Житний рынок сегодня. Я все понимаю, что лучше мам или компании по три человека штрафовать или одного пловца. А вот собрание никто не запрещал. Полиция Житомирской области, почему вас здесь нет, хотя патруль проезжал мимо?» – написала житомирянка.

Ранее УНИАН сообщал, что полиция составила уже 4 тысячи протоколов за нарушения карантинных ограничений.

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