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"Ощущение абсурда": пловец из Гидропарка рассказал, почему нарушил карантин (видео)

13:47, 07 апреля 2020
Общество
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Валентина Бурьянова задержали после того, как он вплавь добрался на другой берег в Гидропарке. Фото: Киев Оперативный

Киевский любитель спорта Валентин Бурьянов, который прославился как "пловец из Гидропарка", рассказал о своем конфликте с правоохранителями.

Мужчина раскритиковал меры борьбы властей с коронавирусной инфекцией и прокомментировал ситуацию, сообщает "Страна".

"Когда вышел из воды, было ощущение абсурда. Я сказал полицейским, что их действия неправомерны, они выполняют преступный приказ и будут нести ответственность. Они мне сказали: "Значит будем нести". Вот такая у нас была дискуссия", - заявил Бурьянов.

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Мужчина занимается спортом непрофессионально, для себя. Говорит, что пошел в заплыв, потому что считает необходимым бороться за свои права и свободы.

"Когда говорят, что спортсмен не может несколько недель без спорта, конечно, исключения есть. Люди по-разному отреагировали: кто-то поддержал, а кто-то нет. Кто-то увидел в этом необходимость спортсмену заниматься, но есть необходимость бороться за свои права. Когда доплыл до средины реки, то были судороги, но потом адаптировался и вторая половина - отлично. Когда я увидел количество полицейских, это было абсурдно. Я что, Пабло Эскобар? Они бы еще вертушку подняли, ну, ребятки, я песком бросаться буду что ли. Я не нарушил закон, поэтому не должен платить штраф. Карантин должен быть рациональным и не должен уничтожать страну", - заявил участник инцидента.

Сегодня, 7 апреля, суд в Киеве должен рассмотреть его дело. 

Как сообщал ранее УНИАН, утром в понедельник 6 апреля, когда начали действовать ужесточенные правила карантина, в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, начался конфликт. Мужчина, которого не пустили на спортплощадку, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

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