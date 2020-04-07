Борьба с коронавирусом: журналисты разбирались, кто наживается на поставках масок и костюмов (видео)
Из Украины в Китай уже осуществили 3 спецрейса, которые доставляют сюда сильнейшее оружие против пандемии коронавируса – спецмаски, очки и защитные костюмы. Далее все это направляется в регионы, в местные больницы. Однако, куда они потом деваются – загадка.
Об этом говорится в расследовании программы "Гроші".
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Так, по информации журналистов, в Житомирской областной больнице медикам, которые могут контактировать с инфицированным COVID-19, по несколько дней могут не выдавать защитных масок.
Проблема нехватки всех необходимых для медицинских работников защитных средств существует по всей стране. По словам главы экспертной организации StateWatch Глеба Каневского, средствами защиты в Украине реально обеспечены лишь 1-7% медиков.
Тем временем в Министерстве здравоохранения и Офисе президента никак не могут посчитать и ответить на запрос программы о количестве аппаратов для дыхания, которые привезли в Украину первым спецрейсом из Китая 23 марта.
Между тем, получается, пока врачи подвергаются опасности – спецсредства просто лежат на складе.
По распоряжению президента проверять обеспечение врачей и распределение средств защиты должна Служба безопасности Украины. А главного санитарного врача страны Виктора Ляшко отправляют разбираться с проблемой обеспечения лично.
Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, в Украине от начала пандемии коронавирусом заболели 1 462 человека. За сутки было зафиксировано 143 новых случая коронавирусной болезни. COVID-19 диагностировали, в частности, у 9 детей и 32 медиков.
При этом 45 случаев заболевания были летальными.
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