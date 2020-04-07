Литургия онлайн: как украинцы отмечают Благовещение (видео)

Украинцы прислушались к мольбам священников не посещать церкви на время карантина.

Сегодня у христиан восточного обряда один из самых больших религиозных праздников - Благовещение. Это первый большой церковный праздник, который отмечают во время карантина.

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Как говорится в сюжете ТСН, богослужения никто не отменяет, просто на время карантина церковники просят прихожан не принимать в них участия. Литургия будет происходить через интернет.

Как отмечается, верующие прислушались к призывам не посещать церковь на время карантина. Некоторые храмы в столице закрыты, а в открытых почти нет посетителей.

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