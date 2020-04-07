Литургия онлайн: как украинцы отмечают Благовещение (видео)
11:10, 07 апреля 2020Общество
231 0
Украинцы прислушались к мольбам священников не посещать церкви на время карантина.
Литургия онлайн: как в Украине происходит Благовещение
Сегодня у христиан восточного обряда один из самых больших религиозных праздников - Благовещение. Это первый большой церковный праздник, который отмечают во время карантина.
Читайте такжеВ Украине назвали причину уменьшения количества инфицированных коронавирусом за сутки
Как говорится в сюжете ТСН, богослужения никто не отменяет, просто на время карантина церковники просят прихожан не принимать в них участия. Литургия будет происходить через интернет.
Как отмечается, верующие прислушались к призывам не посещать церковь на время карантина. Некоторые храмы в столице закрыты, а в открытых почти нет посетителей.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн
- Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)
- Лечение коронавируса: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter