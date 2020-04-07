В Харьковской области под обсервацию предусмотрено около 2 тысяч мест
10:23, 07 апреля 2020Общество
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При этом в области рассматривается вопрос смягчения обсервации.
Иллюстрация / REUTERS
В Харьковской области для граждан, которые будут проходить обсервацию, подготовили около двух тысяч мест.
Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает пресс-служба органа.
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«Мы готовы принимать таких людей и все же надеемся, что такие меры будут пересмотрены, потому что достаточно, чтобы люди размещались на самоизоляцию», – сказал он.
При этом в области рассматривается вопрос смягчения обсервации: под особый режим медицинского надзора будут отправлять только тех, кто сам на это согласится. В других случаях украинцев, которые приезжают на Родину из-за границы, будут отправлять на самоизоляцию.
Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано уже 1462 случая инфицирования COVID-19.
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