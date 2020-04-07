В Харьковской области под обсервацию предусмотрено около 2 тысяч мест

При этом в области рассматривается вопрос смягчения обсервации.

В Харьковской области для граждан, которые будут проходить обсервацию, подготовили около двух тысяч мест.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, передает пресс-служба органа.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 7 апреля

«Мы готовы принимать таких людей и все же надеемся, что такие меры будут пересмотрены, потому что достаточно, чтобы люди размещались на самоизоляцию», – сказал он.

При этом в области рассматривается вопрос смягчения обсервации: под особый режим медицинского надзора будут отправлять только тех, кто сам на это согласится. В других случаях украинцев, которые приезжают на Родину из-за границы, будут отправлять на самоизоляцию.

Как сообщал УНИАН, в Украине зарегистрировано уже 1462 случая инфицирования COVID-19.