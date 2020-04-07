Еще не доросли: Ляшко объяснил закрытие парков на время коронавирусного карантина в Украине (видео)

По словам Ляшко, гулять можно, но не в парках.

Во время пандемии нового типа коронавируса COVID-19 власть вынуждена закрыть парки для посещения, потому что "украинцы еще не доросли до нужного уровня сознания".

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Свободы слова на ICTV.

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"Мы понимаем, что если бы в парках придерживались тех вещей, которые мы пропагандируем: чтобы был социальный разрыв, чтобы не контактировали, их можно было бы разрешить. К сожалению, ситуация не такая. К сожалению, мы еще не можем дорасти до того уровня сознания, - пояснил чиновник. - Только суровые ограничительные меры позволяют нам, нашим людям, воздержаться от контактов и прервать цепочку инфекции".

Также, по словам Ляшко, гулять украинцам в компании не более двух человек или же сопровождая детей можно, но не в парках.

Напомним, Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин на месяц - до 24 апреля. 3 апреля карантин ужесточили: ввели обязательную 14-дневную обсервацию для лиц, прибывающих из-за границы, запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам, кроме случаев сопровождения детей.