Усиление карантина: на Донетчине суд оштрафовал мужчину за продажу шашлыков

Сумма штрафа - 17 тысяч гривень.

На Донетчине оштрафовали мужчину, который нарушил правила карантина, продавая шашлыки.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Соответствующее решение 6 апреля принял Красноармейский горрайонный суд. Сумма штрафа составила 17 тысяч гривень.

"Согласно протоколу об административном правонарушении, днем 21 марта 2020 года гражданин А. осуществлял торговлю шашлыком с обслуживанием из магазина, чем нарушил пункты 2 и 3 Постановления КМУ №211 от 11 марта 2020 года, а также распоряжение Покровского городского совета №160 от 11 марта 2020 года. В судебном заседании мужчина обстоятельства административного правонарушения не признал, пояснил, что не знал о запрете. Однако, факт совершения правонарушения гражданином А. подтверждается собранными материалами дела, видеозаписью, фотоиллюстрацией", - говорится в сообщении.

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Теперь мужчина имеет 10 дней на обжалование постановления. В противном случае он должен уплатить штраф.

Как сообщал УНИАН, с сегодняшнего дня в Украине усилены карантинные мероприятия. С 6 апреля нужно иметь документы, выходя из дома, а делать это нужно в защитной маске и количестве не более двух человек. Кроме того, действует запрет на посещение парков, пляжей и других мест массового скопления людей, а в работу общественного транспорта внесли ограничения.