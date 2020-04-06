В Киеве полиция составила уже 530 админпротоколов за нарушение карантина

Сегодня правоохранители составили три административных протокола за несоблюдение правил карантина в столичном Гидропарке.

Полицейские Киева с начала ограничительных мер составили более 530 административных протоколов за нарушения правил карантина.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, в ходе превентивных рейдов столичные правоохранители продолжают выявлять нарушения в сфере карантина в общественных местах, в частности, на спортивных площадках, в парках, скверах и транспорте.

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В полиции напоминают, что, согласно решению Кабмина, отныне гражданам запрещается находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты и документов, удостоверяющих личность, собираться группами более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей, посещать парки, скверы, зоны отдыха, спортивные и детские площадки, лесопарковые и прибрежные зоны, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения взрослых.

По словам начальника управления превентивной деятельности главного управления Нацполиции в Киеве Игоря Бойко, с начала ограничительных мер полицейские столицы уже составили более 530 административных материалов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от одной до двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Как отметил Бойко, больше всего нарушений зафиксировано со стороны работников предприятий и их руководителей, которые предоставляли услуги, нарушая установленные запреты, а также водителей транспортных средств.

Сегодня правоохранители составили три административных протокола за несоблюдение правил карантина в столичном Гидропарке.