Первый день усиленных ограничений: как Киев пережил карантинный понедельник (фоторепортаж)

На улицах уже длительное время находится значительно меньше транспорта и людей.

В Украине с сегодняшнего дня усилены меры в рамках карантина для недопущения распространения коронавирусной болезни.

С 6 апреля в стране нужно иметь документы, выходя из дома, а делать это нужно в защитной маске и количестве не более двух человек. Кроме того, действует запрет на посещение парков, пляжей и других мест массового скопления людей, а в работу общественного транспорта внесли ограничения.

В столице Украины 6 апреля мало чем отличалось от предыдущих дней карантина. Метро в городе не работает уже достаточно давно, общественный транспорт также курсирует в минимальном количестве. На дорогах наблюдается небольшое количество машин, а на улицах - прохожих. Большинство людей носят маски. Кто-то вышел в магазин, некоторые люди выгуливают домашних любимцев - это пока не запрещено.

Как сообщал УНИАН, жертвами коронавируса в Украине стали 38 человек. Всего по стране подтвердили 1319 случаев заболевания.

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