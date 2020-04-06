"Школа онлайн": уроки доступны к просмотру на УНИАН, 1+1 video, Киевстар ТВ, ТСН.ua и Главред

Телевизионный проект группы, призванный предоставить доступ школьникам к обучению во время карантина, получил название «Украинская ТВ-школа».

Уроки инициативе «Всеукраинская школа онлайн» будут доступны к просмотру, кроме телевизионных каналов, также на ресурсах группы 1+1 media: УНИАН, 1+1 video, Киевстар ТВ, ТСН.uа, Главред, где созданы отдельные разделы для размещения материалов. Кроме того, телеканалы ПЛЮСПЛЮС и УНИАН-ТВ, входящие в группу 1+1 медиа, в рамках общенациональной образовательной кампании «Всеукраинская школа онлайн» будут транслировать уроки для учеников 5-го и 8-го классов. Телевизионный проект группы, призванный предоставить доступ школьникам к обучению во время карантина, получил название «Украинская ТВ-школа».

Платформа 1+1 video в будние дни с 10:00 до 12:00 будет осуществлять онлайн-трансляцию эфира телеканалов ПЛЮСПЛЮС и УНИАН-ТВ с уроками для учеников 5-го и 8-го классов. Кроме того, каждый день на 1+1 video обновляется библиотека с видео-уроками всех предметов с 5-го по 11-ый класс. Уроки доступны по ссылке.

Также, уроки онлайн можно просматривать и с помощью платформы онлайн-телевидения «Киевстар ТВ», совместного продукта 1+1 media и компании Киевстар, в предложении которого доступны телеканалы ПЛЮСПЛЮС и УНИАН-ТВ, которые будут обеспечивать трансляции уроков, и другие. После завершения эфира просмотреть уроки возможно с помощью функции Catch Up, которая позволяет просматривать телепередачи через определенное время после их показа в эфире, а также в видеобиблиотеке «Киевстар ТВ».

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На УНИАНтакже функционирует отдельный раздел «Школа онлайн», где ежедневно будут размещены видео-уроки всех предметов с 5-го по 11-й класс. Занятия по всем предметам, для всех классов будут появляться в табличке расписания на сайте в день их всеукраинской телевизионной трансляции. Если вы опоздали на урок или случайно пропустили его – имеете возможность просмотреть занятие и поучиться в любое время, поскольку все уроки хранятся в архиве УНИАН. Чтобы получить перечень всех видеоуроков, нужно сделать выбор класса и предмета.

На ТСН.ua создан отдельный раздел «Школа онлайн», где размещаются видео-уроки всех предметов с 5-го по 11-й класс с ежедневным обновлением. Кроме того, ТСН.ua будет предоставлять читателям полезные и практические советы, которые проверены на собственном опыте тех родителей, которые уже не первый год учат детей дома. Хоумскулинг начал набирать обороты несколько лет назад, и это сейчас вызов многим, кто присоединился к обучению онлайн. Поэтому ТСН.ua будут максимально поддерживать родителей советами.

На сайте Главред появился раздел «Онлайн-уроки», где есть вся информация по расписанию «Всеукраинской школы онлайн», а также новости из стримами телевизионных трансляций.

Напомним, школьная программа на период карантина разработана Министерством образования и науки вместе с преподавателями. Запись уроков происходит на базе Новопечерской школы, где 40 учителей из Киева станут учителями для учеников со всей Украины. Чтобы дистанционное обучение было интересное и удерживало внимание школьников у экранов, до уроков приобщаются украинские звезды – телеведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы преподавателей, проводят вместе с ними опыты, решают в эфире задачи. Распределение школьных программ в рамках «Всеукраинская школа онлайн» за телеканалами: 5-й класс – ПЛЮСПЛЮС, телеканал «112 Украина»; 6-й класс – Zoom, NEWSONE, Пиксель; 7-й класс – ZIK; 8-й класс – УНИАН-ТВ, Индиго; 9-й класс – телеканал «Рада», RU Культура; 10-й класс – RU Первый; 11-й класс – М1.