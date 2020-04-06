Законность усиления карантинных мер в Украине рассмотрят в суде

Истец считает, что обжалуемым постановлением установлены незаконные ограничения его права на свободу передвижения в указанный период.

В Окружном административном суде Киева обжалуют установленные правительством ограничения на перемещение граждан во время карантина.

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Как сообщает пресс-служба суда, истец просит признать противоправным и недействительным постановление Кабмина от 11 марта в части, касающейся запрета с 6 по 24 апреля перемещаться группой более двух человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки, а также находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

"Истец считает, что обжалуемым постановлением установлены незаконные ограничения его права на свободу передвижения в указанный период", - отметили в суде.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.