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Законность усиления карантинных мер в Украине рассмотрят в суде

17:52, 06 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Как сообщает пресс-служба суда, истец просит признать противоправным и недействительным постановление Кабмина от 11 марта в части, касающейся запрета с 6 по 24 апреля перемещаться группой более двух человек, посещать парки, скверы, зоны отдыха и спортивные площадки, а также находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус.

"Истец считает, что обжалуемым постановлением установлены незаконные ограничения его права на свободу передвижения в указанный период", - отметили в суде.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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