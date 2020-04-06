"Из храма никого не выгоним": в ПЦУ рассказали о богослужении на Благовещение и Вербное воскресенье

Богослужение не будет массовым собранием, отметили в Православной церкви Украины.

Митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Александр Драбинко пояснил, что богослужения на Благовещение и Вербное воскресенье будут проходить с соблюдением требований усиленных карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса COVID-19.

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"Богослужения мы не отменяем. Это просто невозможно, да и не нужно", – сказал он в комментарии «Обозревателю».

"На Благовещение мы планируем провести три Божественных литургии в трех приделах нашего собора. Это дает возможность в разное время большему количеству людей принять участие в Богослужении и Таинством Евхаристии приготовиться к Пасхе", – пояснил он.

Вместе с тем митрополит уточнил, что на службе будет присутствовать минимум человек – "несколько человек хора, несколько человек священников и люди, которые будут вести видеотрансляцию".

"Если у кого будет возможность прийти в храм, из храма никого не выгоним. Может быть свободный поток. Человек пришел, помолился, свечку поставил и ушел. Это не будет массовым собранием, как это бывает в обычное время ежегодно. Должны выполняться все карантинные мероприятия, и мы их придерживаемся. У входа в храм у нас есть дезинфектор для рук, все должны быть в масках", – подчеркнул он.

Митрополит также напомнил о том, что на совещании Всеукраинского совета церквей при участии Национальной полиции правоохранители разъяснили, что проведение богослужений в храмах не запрещено при условии участия в них не больше 10 человек.

Митрополит добавил, что "Вербное воскресенье, наверное, состоится в том же формате. Пока действуют меры карантина, ничего не меняется. Священник служит литургию, хор поет, трансляция идет".