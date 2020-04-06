Фильмы, саморазвитие и сон: социологи рассказали, чем украинцы начали чаще заниматься на карантине

Согласно исследованию, женщины несколько чаще следят за новостями и готовят пищу, а мужчины чаще занимаются спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс.

За период карантина украинцы стали чаще смотреть новости, фильмы и сериалы, убирать дома, готовить пищу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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Отмечается, что около четверти опрошенных сообщили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки.

"За период карантина среди опрошенных значительно возросла частота просмотра новостей (почти половина из них стала следить за ними чаще). Треть опрошенных отметила, что стала чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить еду. Около четверти отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки. Каждый пятый стал чаще занимаются своим хобби, читать книги или занимаются спортом", - говорится в результатах исследования.

Несмотря на это, карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе - почти половина отметили, что делают сейчас это реже, чем обычно. Также ограничения существенно отразились на общении с друзьями: около 40% заявили, что разговаривают с ними не так часто, как в карантин. Каждый пятый вынужден был ограничить общение с родными и близкими и занятия спортом.

В то же время, в гендерном разрезе наблюдаются определенные различия в моделях поведения на карантине. Так, следят за новостями и готовят пищу несколько чаще женщины. Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины, которые сейчас на карантине и не ходят на работу.

Опрос показал, что в возрастном разрезе представители младшей возрастной категории (18-29 лет) чаще других просматривают фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, своим хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом. В результате карантина приготовлением пищи стали чаще заниматься не старшие люди, а представители самой молодой и молодой возрастных групп (до 40 лет). И даже мужчины это делают значительно активнее, чем обычно, как это было до карантина. Представители возрастной группы до 40 лет чаще других заявляли о своих ограничениях по прогулкам на свежем воздухе, чем другие.

"Интересный анализ изменения поведения респондентов в зависимости от их занятости на карантине. Так, респонденты, которые не ходят на работу (не работают или работают удаленно), значительно больше времени стали уделять сну, приготовлению и употреблению пищи, спорту, хобби, общению с близкими, обучению и саморазвитию, книгам, фильмам и сериалам. Даже те, кто ходит на работу, стали намного больше смотреть фильмов, следить за новостями, увеличили время на сон и еду (хотя и меньше респондентов, которые сидят на карантине). Занятость практически не повлияла на частоту сексуальных контактов", - отмечают авторы исследования

По их словам, анализ данных позволил группировать ответы респондентов по пяти разным моделям поведения на карантине: первая группа больше времени пытается посвятить саморазвитию (спорт, хобби, чтение, обучение); представители второй группы чаще стали отдыхать (просматривать фильмы, сериалы, есть, спать, слушать музыку); отдельная группа на карантине (ее назвали «гедонизм») больше времени тратит на покупку вещей и еды онлайн, употребление алкоголя и секс; представители других двух групп посвящают больше времени общению или же занятию домашними делами.

Интернет-опрос проводился 1-2 апреля методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) и осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 4%.