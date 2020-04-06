В Украину на этой неделе прибудут семь самолетов со спецсредствами против коронавируса

Министр здравоохранения заявил, что в Украине сейчас производится почти 900 тысяч масок в сутки.

На этой неделе ожидается прибытие в Украину еще семи самолетов со спецсредствами для противодействия коронавирусной инфекции.

Об этом заявил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко на ежедневном селекторном совещании под председательством президента с представителями правительства и государственных ведомств, задействованных в предотвращении распространения COVID-19.

По словам Тимошенко, с началом тотального масочного режима средства индивидуальной защиты полностью доступны в Интернете, однако несколько медленнее маски доходят до аптек, где их очень быстро раскупают.

«Украина сейчас производит почти 900 тысяч масок в сутки. К тому же мы еще импортируем. Проверяем, как доходят маски в местные аптеки», - отметил министр здравоохранения Максим Степанов.

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В ответ президент поручил немедленно собрать данные о потребностях всех аптечных сетей и с помощью государственных структур закупить столько масок, сколько нужно.

Дополнительно глава государства обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты.

«К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование. Это было бы жестокой безответственностью перед украинцами», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9 часов утра 6 апреля зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.