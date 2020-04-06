В Украине назвали причину уменьшения количества инфицированных коронавирусом за сутки

По словам президента страны, уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина.

За минувшие сутки процент тех, кто заболел коронавирусной инфекцией в Украине, снизился.

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Как отмечается в сообщении на Телеграмм-канале Офиса президента, об этом доложил премьер-министр Денис Шмигаль на ежедневном селекторном совещании президента Владимира Зеленского с представителями правительства и государственных ведомств, которые вовлечены в предотвращение распространения COVID-19.

"С 1319 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки зафиксировано 68. Это значительно меньше, чем в предыдущие дни. Шестеро людей умерли из-за тяжелых хронических болезней", - отмечается в сообщении.

"Уменьшение количества заболевших коронавирусом – это результат карантина. Мы могли бы иметь значительно больше больных, как в европейских странах. Поэтому наши меры были своевременными и правильными", – подчеркнул Зеленский.