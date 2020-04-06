В маске и с паспортом: в Украине начинают действовать строгие правила карантина (видео)

Пользование детскими и спортивными площадками, прогулки скверами, лесопарками и набережной под запретом.





Из-за жесткого карантина из дома нельзя выходить без средства защиты, документов и больше, чем вдвоем - разве только с детьми. Причем детям до 14 лет находиться на улице без сопровождения взрослых нельзя.

Под запретом и пользование детскими и спортивными площадками, прогулки скверами, лесопарками и набережной. Только ради выгула домашнего животного. Придерживаются ли украинцы жестких правил, говорится в сюжете ТСН.

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До магазина или аптеки могут выходить одинокие люди старше 60 лет, о которых некому позаботиться. Но не далее, чем на 2 км от места самоизоляции.

За нарушение карантина штраф от 17 до 34 тыс. грн.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине, как и в других странах мира, ввели карантин в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. На улицу, в частности, нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим".

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