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В Киеве 28 мобильных групп выезжают на дом за образцами на коронавирус – Кличко

13:30, 06 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеКличко заверил, что в Киеве не будут отключать лифты из-за коронавирусаКак передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Виталий Кличко сообщил на брифинге.

"Сегодня в городе работают 28 мобильных групп, которые выезжают к людям и делают забор образцов на ПЦР-тестирование. Благодаря этому мы увеличили охват и оперативность выявления очагов вируса и их локализацию. Сделали уже в целом 267 отборов образцов. Из них диагноз подтвердился у 37-ми киевлян", - сказал Кличко.

Он отметил, что на сегодняшний день экспресс-тестами протестировано почти 2,6 тысячи киевлян, лабораторно исследовано 2 тысячи 124 образца.

«Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 97 образцов», - добавил мэр.

По его информации, из общего количества по Украине - из почти 5 тысяч 800 ПЦР-тестов (анализ образца со слизистой носоглотки человека) почти 40% изготовлены в Киеве.

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