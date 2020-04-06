В Киеве бездомным на время карантина предложили поселиться в Доме социальной заботы

Проживание там бесплатное и предлагается оплачиваемая работа.

В столице бездомным предложили на время действия ограничительных мер из-за COVID-19 поселиться в Доме социальной заботы, который расположен на ул. Суздальской.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко на пресс-конференции.

«Действительно, бездомные - уязвимая категория населения. Им сложно соблюдать нормы элементарной гигиены. И они могут быть носителями болезни. Поэтому мы предлагаем таким людям селиться в Доме социальной заботы на улице Суздальской. Проживание там - абсолютно бесплатное. Также город постоянно предлагает таким людям работу. Пусть зарплата и небольшая, но это может стать стартом для возвращения их к нормальной жизни», - сказал Кличко.

Он добавил, что в столице работают продовольственные пункты, где кормят бездомных, в частности возле Центрального вокзала, Дарницкого и Киев-Волынского вокзалов. Социальные работники осуществляют там ежедневную дезинфекцию.

Как сообщал УНИАН, в Киеве за последние сутки количество больных COVID-19 выросло на 22 человека, по состоянию на утро 6 апреля в городе 267 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

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