Всеукраинская школа онлайн 18 мая - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине с 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

С 28 апреля по вторникам и четвергам будут транслировать уроки для 1-4 классов, для них программа рассчитана на 5 недель и состоит из четырех предметам: украинского языка, математики, науки и искусства. А каждый урок для учеников младших классов будет длиться около 15 минут. Старт занятий - в 09:00.

Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Занятия для младших классов можно будет посмотреть также на украинских телеканалах:

1 класс - Пиксель

2 класс - UA: Первый

3 класс - UA: Культура

4 класс - Плюсплюс

Уроки для учеников 5-11 классов будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 18 мая - английский язык, математика, физкультура

Уроки онлайн 6 класс за 18 мая - английский язык, математика, физкультура, биология

Уроки онлайн 7 класс за 18 мая - английский язык, история, физкультура, математика, география, физкультура

Уроки онлайн 8 класс за 18 мая - английский язык, история, физкультура, алгебра, география, физкультура

Уроки онлайн 9 класс за 18 мая - украинский язык, алгебра, физкультура, английский язык, история, физкультура, география

Уроки онлайн 10 класс за 18 мая - украинский язык, алгебра, физкультура, физика, история, физкультура

Уроки онлайн 11 класс за 18 мая - украинский язык, алгебра, физкультура, физика, история, физкультура

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Уроки онлайн 18 мая

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ: