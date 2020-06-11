Всеукраинская школа онлайн 11 июня - смотреть онлайн уроки для всех классов

В Украине с 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн".

Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах, на сайте и YouTube-канале УНИАН и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Уроки для учеников 5-11 классов будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00.

Выберите свой класс:

Уроки онлайн 5 класс за 11 июня - украинский язык, математика, физкультура

Уроки онлайн 6 класс за 11 июня - украинский язык, математика, физкультура, биология

Уроки онлайн 7 класс за 11 июня - украинский язык, всемирная история, физкультура, физика, биология, физкультура

Уроки онлайн 8 класс за 11 июня - украинский язык, геометрия, физкультура, всемирная история, физика, физкультура

Уроки онлайн 9 класс за 11 июня - украинский язык, геометрия, физкультура, физика, всемирная история, физкультура

Уроки онлайн 10 класс за 11 июня - украинский язык, физика, физкультура, английский язык, всемирная история, физкультура

Уроки онлайн 11 класс за 11 июня - украинская литература, физика, физкультура, английский язык, всемирная история, физкультура

Для каждого класса занятия транслировать отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности посмотреть их в Интернете. УНИАН-ТВ и ПЛЮСПЛЮС транслируют уроки для 8 класса.

Уроки онлайн 11 июня

Трансляция ПЛЮСПЛЮС:

Трансляция УНИАН ТВ:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram