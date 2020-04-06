Сегодня обнародуют постановления относительно правил дезинфекции и захоронения умерших от коронавируса

Именно в этих документах будет четко прописано, что подлежит текущей дезинфекции и что подлежит заключительной дезинфекции.

Сегодня будут обнародованы постановления главного государственного санитарного врача относительно правил дезинфекции в сегодняшней ситуации и алгоритмов захоронения умерших от коронавирусной болезни.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 6 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Сегодня будут обнародованы постановления главного государственного санитарного врача. Одно будет касаться правил дезинфекции, второе будет касаться правил и алгоритмов захоронения больных с коронавирусной болезнью или с подозрением на коронавирусную болезнь", - сказал он.

По его словам, именно в этих документах будет четко прописано, что подлежит текущей дезинфекции и что подлежит заключительной дезинфекции.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев СOVID-19.

Читайте также: